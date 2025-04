Donald Trump indicó un posible fin de las alzas arancelarias entre Estados Unidos y China que impactaron a los mercados. Además, de un posible acuerdo sobre el destino de Tik Tok.

“No quiero que suban más porque llega un punto en que la gente no compra”, señaló Trump este jueves a los periodistas en la Casa Blanca.

“Entonces, puede que no quiera subir más, o incluso no quiera llegar a ese nivel. Puede que quiera bajar porque sabes que quieres que la gente compre, y, llegado a cierto punto, la gente no va a comprar”, agregó.

Estas declaraciones se producen después de que los mercados reaccionaron violentamente a sus medidas arancelarias. El republicando impuso aranceles del 10% a la mayoría de los bienes que ingresan a su país, pero retrasó la implementación de gravámenes más altos, a la espera de negociaciones.

No obstante, aumentó los aranceles a las importaciones chinas, que ahora ascienden a 145% después de que Pekín tomará represalias con sus propias contramedidas.

MÁS INFORMACIÓN: Wall Street termina con resultados dispares a la espera de novedades en la guerra comercial



Donald Trump dijo que China había estado en contacto desde la imposición de los aranceles y expresó su optimismo de que podrían llegar a un acuerdo. El presidente estadounidense se negó a especificar la naturaleza de las conversaciones entre los países.

Respecto a la plataforma de Tik Tok, sostuvo que hay un acuerdo, pero estará sujeto a China. “Simplemente retrasaremos el acuerdo hasta que esto se resuelva de una manera u otra”, subrayó.