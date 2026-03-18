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Desde los primeros ataques a Irán lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, los precios del petróleo crudo se han disparado casi un 50%. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL.
Desde los primeros ataques a Irán lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, los precios del petróleo crudo se han disparado casi un 50%. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL.
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia AFP

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, busca contener el aumento de la gasolina provocado por la guerra en Medio Oriente, y adoptó varias medidas paliativas, incluyendo una flexibilización de sanciones a Venezuela.

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