Donald Trump viaja a Davos con la mirada puesta en casa

Donald Trump regresará la próxima semana al foro internacional de Davos, en Suiza, tras desatar otra avalancha sobre el orden global. Pero para el presidente de Estados Unidos, su principal audiencia está en casa.

La primera aparición de Trump en seis años en la reunión de la élite política y económica mundial se produce en medio de una crisis creciente por su intento de adquirir Groenlandia.

Los demás líderes en el retiro montañoso también estarán ansiosos por hablar de otros hitos de su primer año de vuelta en el poder, desde aranceles hasta Venezuela, Ucrania, Gaza e Irán.

Sin embargo, para el presidente republicano, su discurso principal estará dirigido en gran medida a Estados Unidos.

Los votantes están indignados por el costo de vida pese a las promesas de Trump de crear una “edad dorada”, y su partido podría enfrentarse a un castigo en los cruciales comicios legislativos de noviembre.

Eso significa que Trump dedicará al menos parte de su tiempo en el lujoso Davos, un lugar donde los líderes pueden parecer fácilmente desconectados de la gente común, a hablar de la vivienda en Estados Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a AFP que Trump “presentará iniciativas para reducir los costos de la vivienda” y “hará gala de su agenda económica que ha impulsado a Estados Unidos a liderar el mundo en crecimiento”.

Se espera que el mandatario, de 79 años, anuncie planes que permitan a potenciales compradores de vivienda recurrir a sus cuentas de ahorro jubilatorio para el pago inicial de una propiedad.

El multimillonario Trump es muy consciente de que la asequibilidad se ha convertido en su talón de Aquiles en su segundo mandato.

Una encuesta de CNN la semana pasada reveló que el 58% de los estadounidenses considera que su primer año de vuelta en la Casa Blanca ha sido un fracaso, especialmente en materia económica.

Los partidarios de Trump también están cada vez más inquietos por el enfoque aparentemente implacable del presidente de “Estados Unidos primero” en la política exterior desde su regreso a la Oficina Oval.

Pero en Suiza Trump no podrá evitar la tormenta global de acontecimientos que ha generado desde el 20 de enero de 2025.

Estará junto a muchos de los líderes de los mismos aliados europeos de la OTAN a los que acaba de amenazar con aranceles si no apoyan su intento de tomar el control de Groenlandia.

“Estancamiento económico”

También alimentaron la tensión los aranceles que Trump anunció al comienzo de su segundo mandato.

Trump “subrayará que Estados Unidos y Europa deben dejar atrás el estancamiento económico y las políticas que lo provocaron”, adelantó el funcionario de la Casa Blanca.

La guerra de Ucrania también estará sobre la mesa. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, espera reunirse con Trump para firmar nuevas garantías de seguridad de cara a un esperado acuerdo de alto el fuego con Rusia, al igual que los líderes del G7.

Pero aunque la delegación estadounidense incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, al enviado especial Steve Witkoff y al yerno del presidente, Jared Kushner, quienes han desempeñado roles clave en Ucrania, no hay ninguna reunión asegurada.

“No se han programado reuniones bilaterales para Davos hasta este momento”, dijo la Casa Blanca.

Mientras tanto, se informa de que Trump está considerando celebrar en Davos la primera reunión del llamado “Consejo de la Paz” para la Gaza arrasada por la guerra, tras anunciar a sus primeros miembros en los últimos días.

También surgen preguntas sobre el futuro de Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar a su líder Nicolás Maduro, parte del nuevo enfoque de Trump hacia la región.

El foro siempre ha sido una combinación peculiar para el magnate inmobiliario neoyorquino y exestrella de la telerrealidad, que ha despreciado durante mucho tiempo a las élites globalistas.

Al mismo tiempo, Trump disfruta de la compañía de los ricos y exitosos. Su primera aparición en Davos, en 2018, recibió abucheos ocasionales, pero regresó con fuerza en 2020 cuando desestimó a los “profetas de la fatalidad” sobre el clima y la economía.

Ahora, Trump vuelve como un presidente más poderoso que nunca, dentro y fuera de su país.