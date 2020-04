Los inmigrantes que esquivan la muerte al cruzar la frontera de México con Estados Unidos, o se enfrentan a posibles detenciones, ya no contarán con la protección del programa DACA, que detenía las deportaciones de determinados jóvenes indocumentados y les otorgaba un permiso temporal de trabajo. Así lo estableció este martes el presidente Donald Trump.

"No soy partidario de castigar a niños, la mayoría de los cuales son ahora adultos, por las acciones de sus padres. Pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes", señaló el mandatario en un comunicado.

De esa forma Trump se inclinó por suspender el programa que permitía permanecer en el país a los ‘dreamers’, inmigrantes indocumentados que llegaron a este país cuando eran niños, y que en su mayoría proceden de México.

Jóvenes protestan por la decisión del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acabar con el programa DACA (Foto: EFE)

La decisión no será implementada de inmediato, ya que se otorgará un plazo de seis meses al Congreso para que cree una legislación alternativa que sustituya al DACA. Pero las voces que se alzan contra la decisión no se han hecho esperar, no solo por el efecto que tendrá en la vida de miles de familias, sino por el impacto económico que generaría en la economía estadounidense.

EL EFECTO DOMINÓ ​El fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) significa para Estados Unidos la pérdida de US$460,3 mil millones de su PBI durante la próxima década, así lo advirtió Phil Wolgin, director gerente del Center for American Progress (CAP).

“El DACA ha tenido un gran impacto en los cincuenta estados. Los beneficiarios han podido obtener mejores remuneraciones y puestos de trabajo, con lo que, han sido capaces de comprar casas y coches, lo cual se traduce en mayores ingresos fiscales para las ciudades, los estados y la nación en su conjunto ”, explicó en conversación con El Comercio.

El centro señala que los efectos de la eliminación del programa se extenderán de manera desigual en todo el país. California, con un estimado de 188.000 trabajadores DACA, será el más afectado. Se estima que perdería US$11.300 millones en su PIB anualmente.

Sobre los sectores que serían los más golpeados. CAP informa que la última encuesta que realizaron reveló que el 21,3% de trabajadores DACA se concentraban en el sector educación, servicios de salud y el sector sin fines de lucro. “Los receptores de DACA se pueden encontrar en todos los sectores de la economía”, agrega Wolgin.

Fuente: CAP

Por su parte Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, indica que según fuentes de medios estadounidenses se podrían perder hasta 700.000 puestos de trabajo. "El 75% de las compañías más importantes de los Estados Unidos se ha beneficiado del programa DACA", agrega.

Adicionalmente, se debe considerar que cada persona deportada le cuesta al fisco de Estados Unidos alrededor de US$10.800, y que el gobierno gasta US$1.900 (pasajes-transbordo) cada vez que deporta a un indocumentado.

