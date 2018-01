Economía: Las 10 noticias internacionales de la semana

- / -

Continúa la polémica por el perjuicio generado a Chile tras una caída sistemática en el ránking Doing Business del Banco Mundial generada por un cambio metodológico. El economista jefe de la entidad, Paul Romer, publicó esta mañana cómo habría variado el lugar del país de no haberse efectuado modificaciones. Así, publicó una pequeña tabla donde se puede ver la variación de Chile en el Doing Business y un paralelo con cómo se habría posicionado el país de no haberse efectuado cambios metodológicos al ranking. (Foto: Reuters)