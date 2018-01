Economía: Las frases internacionales de la semana

- / -

El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, quien había señalado que el organismo habría perjudicado a Chile en el informe Doing Business al realizar cambios metodológicos, se retractó sobre sus declaraciones al Wall Street Journal y afirmó que "no fue claro". En una publicación en su blog personal, Romer dijo que "en conversación con un reportero, hice comentarios acerca del informe Doing Business que daban la impresión de que sospechaba de una manipulación política". Añadió que "no fue lo que quise decir o pensé que dije".