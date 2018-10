Economía de India es la que más rápido crece, pero ya no crea tantos empleos

En la India, la economía que más rápido se expande en el mundo, el vínculo entre el crecimiento y la creación de empleo se está debilitando.

Una nueva investigación de la Universidad Azim Premji, una casa de estudios de gestión privada, muestra que la tasa de crecimiento del 7% ahora conduce a una mejora en el empleo de menos del 1%, mientras que en los años setenta y ochenta una expansión del 3% al 4% daba como resultado un crecimiento de los puestos de trabajo de 2%. En consecuencia, la tasa de desempleo alcanzó el 5% en 2015, la más alta en al menos 20 años.

El principal motivo del empeoramiento de la correlación entre el crecimiento y los puestos de trabajo fue la falta de correspondencia entre las habilidades y los "buenos empleos", según los investigadores encabezados por Amit Basole. La parte de los llamados buenos empleos, que en líneas generales consisten en empleos formales con salarios regulares, representó solo el 17% de los 467 millones de trabajadores que componen la fuerza laboral del país.

"En palabras simples, un mayor crecimiento ha aumentado las aspiraciones, pero no ha logrado generar el tipo de empleos que permitirán que la gente alcance esas aspiraciones", escribieron los investigadores en el informe, denominado State of Working India 2018. "Naturalmente, esto indica que el problema no es solo la creación de empleo, sino la creación de empleos decentes y deseables".

APERTURA DE LA ECONOMÍA

El crecimiento promedia 7% desde que comenzaron las reformas en 1991 con el primer ministro P.V. Narasimha Rao para abrir la economía. Las cifras más recientes muestran que el producto interno bruto se expandió 8,2% en los tres meses hasta junio en comparación con el mismo período del año anterior, lo que convierte a la India en la economía de mayor crecimiento entre las más importantes del mundo.

India va camino de mantener esa posición, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó su pronóstico de crecimiento del 7,3% para el año fiscal que cierra en marzo de 2019.

No obstante, el desempleo sigue siendo alto, especialmente entre los indios jóvenes y con mayor educación formal. El estudio encontró que más de un tercio de los aproximadamente 23 millones de personas que estaban buscando trabajo activamente tenían formación universitaria o superior.

El hecho de no crear oportunidades para la fuerza laboral joven no solo perjudicará la reelección del primer ministro Narendra Modi el año próximo, sino también obstaculizará el ritmo actual de expansión de la economía.

“La situación laboral de la India y el estado de sus estadísticas laborales son temas de noticias nacionales. También se espera que el desempeño del actual Gobierno en la creación de empleos sea un tema clave en las próximas elecciones generales de 2019 ", dijeron los investigadores.