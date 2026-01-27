El Fondo Monetario Internacional (FMI), proyectó en su último reporte un crecimiento mundial de 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027.

“El crecimiento mundial continúa mostrando resiliencia a pesar de la incertidumbre provocada por la guerra comercial. Sin embargo, enfrenta riesgos persistentes que podrían alterar el panorama económico como la reevaluación de las expectativas en el sector tecnológico y las constantes tensiones geopolíticas”, se lee en el informe.

Además, se remarcó que, en el actual auge tecnológico representa un riesgo importante dado que existe el precedente de la burbuja Dot-com. Si bien puede cumplir las expectativas e incrementar el crecimiento mundial, también existe un escenario en el que no genera las ganancias esperadas y la confianza de los inversores podría deteriorarse afectando mayormente a EEUU y China.

El informe también precisó que en los últimos años, las tensiones geopolíticas se han intensificado generando mayor incertidumbre global. La creciente tensión entre EE.UU. y Europa por Groenlandia representan un riesgo emergente para la estabilidad mundial.

Un potencial conflicto militar en la región podría alterar la disponibilidad de recursos minerales críticos y reconfigurar la geopolítica del Ártico, un espacio cada vez más disputado por EEUU, China y Europa.

Este escenario implicaría mayor vulnerabilidad energética y estratégica para los países europeos; mientras que a América Latina le afectaría la volatilidad en los mercados de metales dado que podría influir tanto en ingresos fiscales como en decisiones de inversión.

En ese contexto, el FMI proyectó un un crecimiento modesto para Europa de 1,3% en 2026, con una ligera recuperación el próximo año. Europa continúa enfrentando problemas relacionados a la crisis energética derivados por los conflictos entre Rusia y Ucrania, siendo el sector manufacturero el más afectado por los altos costos energéticos.

Por el lado de China, los nuevos estímulos fiscales y crediticios, así como a la tregua comercial con EE.UU. redujo temporalmente las tarifas bilaterales y pausó restricciones en sectores sensibles como semiconductores y minerales estratégicos.

Por eso el FMI revisó al alza el crecimiento de China a 4,5% en 2026. Sin embargo, las perspectivas enfrentan riesgos relacionados al débil dinamismo del sector inmobiliario que continúa presionando sobre la demanda interna, afectando tanto el consumo como la inversión privada.

Asimismo, la economía permanece expuesta a un eventual deterioro en las cadenas tecnológicas globales. “Una corrección brusca en el sector de inteligencia artificial, cuyo auge ha impulsado la inversión en Asia, podría desencadenar volatilidad financiera y caída de exportaciones en las que China mantiene un rol importante”, explicó Scotiabank.

Por otro lado, en América Latina se proyecta un crecimiento de 2,2% en 2026 y una recuperación hasta 2,7% el próximo año.

Sin embargo, la exposición a shocks externos es elevada. La dependencia de exportaciones de materias primas desde productos del sector minería e hidrocarburos como cobre, litio y petróleo hasta productos agroindustriales como la soja y café, coloca a América Latina expuesta a la volatilidad de precios internacionales.

Otros riesgos relevantes externos son una desaceleración en China dado que tendría efectos inmediatos sobre los países de la región y un deterioro de las condiciones financieras globales ya que podría impactar los flujos de capital, encarecer los costos de financiamiento y presionar a las monedas locales. Asimismo, las restricciones fiscales limitan la capacidad de los gobiernos para reaccionar ante shocks negativos. Finalmente, la región mantiene un contexto político heterogéneo, con elecciones y tensiones internas que aumentan la incertidumbre.