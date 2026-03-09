Escuchar
El precio del crudo acumula una revalorización superior al 40% desde el inicio, el sábado 28 de febrero, de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara más del 17% este lunes y alcanza los US$109 por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras la escalada bélica en Oriente Medio.

