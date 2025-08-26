El comercio de Estados Unidos hasta junio de 2025, fecha de data más reciente, empezaba a dar señales de enfriamiento, según el reporte semanal de Scotiabank del 25 al 29 de agosto.

Las importaciones de bienes duraderos como televisores y vehículos cayeron -11% interanual en el primer semestre, mientras que el gasto de los estadounidenses en viajes al exterior se desaceleró a 7% frente al 14% del semestre previo

En paralelo, las exportaciones de servicios comenzaron a ceder: el gasto de turistas extranjeros en EE.UU. cayó -1% en el primer semestre, tras haber crecido 10% el semestre previo, y los servicios personales, culturales y recreativos retrocedieron -23%.

Estas cifras reflejan cómo la incertidumbre por las políticas del presidente Donald Trump están afectando las decisiones de gasto e inversión en la mayor economía del mundo. No obstante, el informe señaló que el comercio global en conjunto se mantuvo resiliente hasta junio.

“El tráfico de contenedores en los 92 principales puertos del mundo, que representan el 64% del comercio internacional, no ha caído en lo que va del 2025. En enero y febrero hubo crecimiento, y si bien en marzo se notó un freno inicial, en abril, mayo y junio el volumen volvió a sostenerse”, remarcó Scotiabank.

Dentro de este contexto, China y la Unión Europea (UE) han mostrado una mayor capacidad de resistencia frente a la incertidumbre (junto con EE.UU., concentran el 56% del comercio global).

En el caso de China, las exportaciones crecieron 6% anual en el acumulado a julio de 2025, frente al 4% del mismo periodo de 2024, lo cual sugiere una capacidad para desviar envíos hacia la Unión Europea y otros mercados.

En contraste, las importaciones se redujeron -3% en lo que va del año, cuando un año antes crecían 4%, aunque en julio repuntaron 4%, sugiriendo cierta recuperación del gasto interno.

Por sectores, las exportaciones de electrodomésticos y automóviles continúan aumentando, lo cual implica que no existen (aún al menos) señales de un freno global en el consumo de bienes duraderos. En la Unión Europea, el comercio ha seguido creciendo desde el inicio del gobierno de Donald Trump

Panorama en Perú

“Los productos más relevantes para Perú no han mostrado caídas significativas en términos de volumen, aunque sí ajustes en precio”, explicó el reporte.

China aumentó 22% sus importaciones de cobre concentrado hasta julio. En el agro, EE.UU. elevó 82% sus compras de café, 9% las de frutas y jugos y 26% las de maíz, mientras que redujo -26% sus compras de soya, -3% sus importaciones de trigo y -9% de verduras, principalmente por caída de precios, no de volumen.

En China, las importaciones cayeron -77% en trigo y -93% en maíz, por precios y volumen. Hacia adelante, el futuro del comercio global dependerá en gran medida de la continuidad de las pausas arancelarias anunciadas este año entre Estados Unidos y China.

“En el corto plazo, estas treguas han evitado un mayor deterioro en los flujos. Sin embargo, hacia el segundo semestre podría verse más presión sobre el volumen exportado si las medidas se reactivan”, concluyó Scotiabank.