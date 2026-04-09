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Universal Music es la mayor discográfica del mundo y propietaria de los derechos de artistas como Taylor Swift o Billie Eilish. (Foto: EFE/Octavio Guzmán)
Universal Music es la mayor discográfica del mundo y propietaria de los derechos de artistas como Taylor Swift o Billie Eilish. (Foto: EFE/Octavio Guzmán)
Por Agencia EFE

El fondo Pershing Square, del multimillonario neoyorquino Bill Ackman, ha lanzado una oferta para hacerse con Universal Music, la mayor discográfica del mundo y propietaria de los derechos de artistas como Taylor Swift o Billie Eilish, a la que valora en 55.000 millones de euros (64.000 millones de dólares).

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