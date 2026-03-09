Escuchar
El precio del petróleo se ha vuelto a disparar esta mañana, ampliamente por encima de los 110 dólares el barril de brent de referencia en Europa. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

Los países del G7 barajan la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado que han disparado los precios con la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

