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El grupo había anunciado en febrero su intención de centrarse más en los segmentos de belleza y “bienestar y cuidado personal”, así como en la gama alta y el comercio en línea. Foto: GEC.
El grupo había anunciado en febrero su intención de centrarse más en los segmentos de belleza y “bienestar y cuidado personal”, así como en la gama alta y el comercio en línea. Foto: GEC.
Por Agencia AFP

El gigante británico de productos de higiene y cosmética Unilever anunció este viernes que había recibido del grupo estadounidense McCormick & Company una oferta de compra por sus marcas de alimentos, entre las que se destacan las sopas Knorr y la mostaza Maille.

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