De acuerdo con información de Bank of América, el Mundial 2026 ha dejado un impacto cercano a los US$20.000 millones en Estados Unidos, mientras que la FIFA podría obtener US$9.000 millones en ingresos, según un reporte de Bloomberg Intelligence.

“La cantidad total que se genera económicamente alrededor de la FIFA es de cerca de US$40.000 millones, de los que US$20.000 millones son en Estados Unidos, e incluso, al observar ciudades anfitrionas como Kansas City, podemos ver tasas de crecimiento y gasto más rápidos que en otras ciudades”, indicó Moynihan, en una entrevista con CBS News.

Con ello, el efecto económico en Estados Unidos sería unas 10 veces mayor al de México (otro de los anfitriones de la Copa del Mundo), donde la consultora Deloitte calculó esta semana un impacto de US$2.543 millones.

Por otro lado, un estudio de Bloomberg Intelligence estimó casi US$9.000 millones en ingresos para la FIFA por el Mundial 2026, lo que representaría un incremento mayor al 40% del récord de US$6.314 millones de la Copa del Mundo Qatar 2022.

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No obstante, los analistas advierten de un efecto menor a lo esperado, pues un informe oficial de la FIFA previo al torneo estimaba un impacto de más de US$30.000 millones en la economía estadounidense.

Por su parte, el Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó una subida interanual de apenas 0,2% en la llegada de viajeros aéreos internacionales en junio, el primer mes del Mundial, con 4.39 millones de llegadas en todo el país.