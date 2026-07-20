/ LAVANDEIRA JR
Por Redacción EC

De acuerdo con información de Bank of América, el Mundial 2026 ha dejado un impacto cercano a los US$20.000 millones en Estados Unidos, mientras que la FIFA podría obtener US$9.000 millones en ingresos, según un reporte de Bloomberg Intelligence.

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