De acuerdo con Bloomberg Línea, el oro encaminó su cuarta ganancia semanal ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés en Estados Unidos.

Los precios del oro se vieron favorecidos por las entradas en fondos cotizados respaldados por lingotes.

El lingote superó los US$3.650 la onza, subiendo casi 2% esta semana, tras marcar un récord en la sesión del martes. La plata, por su parte, superó los US$42 la onza para alcanzar el nivel más alto desde 2011.

El oro se ha revalorizado casi un 40% este año, convirtiéndose en una de las materias primas con mejor comportamiento, y superando a otros indicadores del mercado, incluido el índice S&P 500.

Este repunte se ha visto respaldado por las compras de los bancos centrales, las incertidumbres geopolíticas y las entradas en los ETF. Además, de marcar un récord nominal esta semana, el oro también ha superado su máximo ajustado a la inflación establecidos hace más de 45 años.

Los ETF respaldados por lingotes se han ampliado en casi 25 toneladas en lo que va de semana, según datos recopilados por Bloomberg. El oro también se ha visto favorecido por el intento del presidente Donald Trump de ampliar su influencia sobre el banco central estadounidense. Los precios cotizaban 0,6% al alza a US$3.654.38 la onza a las 12:46 p.m. en Singapur.

El medio indicó que el jueves los datos mostraron que los precios al consumo de EE.UU. subieron como se esperaba en agosto, dando a los responsables políticos de la Fed el margen de maniobra para reducir los costes de endeudamiento después de una serie de débiles impresiones del mercado laboral.

Los operadores han descontado al menos un recorte de un cuarto de punto en la reunión de la Fed de la próxima semana, y posiblemente dos más para finales de año.