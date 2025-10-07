De esta manera, ha superado el anterior récord, alcanzado en la víspera, en los 3.970,08 dólares. Foto: GEC.
De esta manera, ha superado el anterior récord, alcanzado en la víspera, en los 3.970,08 dólares. Foto: GEC.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El oro sigue al alza y renueva máximos en 3.977 dólares, en medio de tensiones políticas
Resumen de la noticia por IA
El oro sigue al alza y renueva máximos en 3.977 dólares, en medio de tensiones políticas

El oro sigue al alza y renueva máximos en 3.977 dólares, en medio de tensiones políticas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El , considerado históricamente como un activo refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre, ha marcado durante la madrugada de este martes un nuevo máximo en los 3.977,44 dólares, en medio de las tensiones políticas en Estados Unidos y Francia.

MÁS INFORMACIÓN: Adex: Perú fue el 9° productor mundial de oro y el 37° exportador de joyas del metal dorado en el 2024


Según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, el oro ha registrado a las 2.32 horas ese nuevo máximo histórico.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

De esta manera, ha superado el anterior récord, alcanzado en la víspera, en los 3.970,08 dólares.

El metal amarillo encadena nuevos máximos en un contexto en el que se mantiene el cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos.

Mientras que en Francia, su presidente, Emmanuel Macron, ha decidido dar un plazo hasta el próximo miércoles al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para negociar “una plataforma de acción” que dé estabilidad para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

LEE TAMBIÉN: Lula mantiene una conversación “amistosa” con Trump y pide revisar las sanciones a Brasil


En el año, el oro se revaloriza 49%, aupado por las compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar y el contexto geopolítico.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC