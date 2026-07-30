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Resumen

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El aumento en el PBI en el segundo trimestre del año refleja subidas del 3,2% en el gasto de consumo, del 3% de las inversiones y del 4,5% en las exportaciones. Foto: EFE.
El aumento en el PBI en el segundo trimestre del año refleja subidas del 3,2% en el gasto de consumo, del 3% de las inversiones y del 4,5% en las exportaciones. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El Producto Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos creció 0,4% en abril-junio con respecto al primer trimestre de 2026, mientras que la economía estadounidense se expandió 1,5% a ritmo anualizado, una caída frente al 2,1 % del periodo anterior, informó este jueves el Buró de Análisis Económico (BEA).

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