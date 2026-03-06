Escuchar
Trump aseguró este jueves que su Gobierno tomará “de manera inminente” medidas para controlar los efectos de la guerra sobre los precios del crudo, aunque no ofreció más detalles por el momento. (Foto: Reuters)
Por Agencia EFE

El petróleo brent para entrega en mayo sigue ascendiendo con fuerza esta mañana, en algunos momentos acercándose al 5% de subida, y ha llegado a superar los 89 dólares por barril, un techo que no se registraba desde hace casi dos años, y se acerca a los 90 dólares.

