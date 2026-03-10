Escuchar
Tras superar los US$94 en algunos momentos de la sesión, el brent volvió a caer a US$89,29 en la jornada de hoy. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El petróleo brent bajaba este martes 8%, hasta US$91 , a las 11:30 GMT en el mercado de futuros de Londres, en un ambiente más optimista después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara que puede acercarse el fin de la guerra contra Irán.

