Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaba 3,49 dólares con respecto al cierre del día anterior.. (Foto: EFE)
Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaba 3,49 dólares con respecto al cierre del día anterior.. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este martes con una subida de 3,62%, hasta los 99,86 dólares el barril, tras conocerse informes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra insatisfecho con la propuesta de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.