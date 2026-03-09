Escuchar
Las naciones del G7, incluido Estados Unidos, planeaban discutir una liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas. EFE/ Larry W. Smith.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este lunes un 12 %, hasta 101,88 dólares el barril, mientras los inversores se preparan para las consecuencias económicas de la guerra con Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

