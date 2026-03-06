Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Actualmente, el precio del petróleo de Texas está en su nivel más alto desde abril de 2024. (Foto: EFE)
Actualmente, el precio del petróleo de Texas está en su nivel más alto desde abril de 2024. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba 8,16% este viernes, hasta los US$87,62 el barril, mientras la preocupación a que el conflicto en Medio Oriente, que estalló el sábado tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, acabe desarrollando en una interrupción del suministro del petróleo en la zona.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.