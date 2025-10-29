El precio del cobre alcanzó un récord en Londres tras una inminente distensión comercial entre Estados Unidos y China que proporcionó un nuevo repunte en el suministro minero, informó Bloomberg Línea.

Los futuros del cobre a tres meses subieron a US$11.146 toneladas en la Bolsa de Metales de Londres, superando el máximo anterior alcanzado en 2024. En lo que va del año, este metal, un elemento básico de la industria y un indicador del crecimiento mundial, ha subido más de un cuarto y se encamina a su mejor año desde 2017.

“Los precios del cobre se ven respaldados por un mayor apetito por el riesgo, impulsado por el optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China”, señaló Craig Lang, analista principal de CRU Group.

El metal también se ha visto favorecido por la preocupación ante la escasez física en los mercados fuera de Estados Unidos, añadió Lang. Además, los operadores importaron grandes cantidades de cobre a Estados Unidos anticipándose a los impuestos propuestos sobre el metal a principios de año, aprovechando el alza de los precios en la bolsa Comex de New York.

Cabe recordar que en agosto, Donald Trump finalmente decidió eximir de los impuestos a las formas de cobre de grado comercial y, en cambio, los aplicó a los productos de cobre con valor agregado, pero dejó abierta la posibilidad de imponerlos a partir de 2027.

Esto ha provocado que el cobre se concentre continuamente en Estados Unidos, lo que agrava la escasez de suministro para los compradores de otros países. Con la producción minera mundial disminuyendo y las reservas estadounidenses prácticamente inmovilizadas, Morgan Stanley prevé que el mercado mundial del cobre afrontará su mayor déficit en más de 20 años en 2026.

Por otro lado, el cobre junto con otras materias primas cotizadas en dólares estadounidenses, también se han visto favorecidas este año por la debilidad de la moneda, lo que hace que las materias primas resulten más atractivas para los compradores extranjeros.