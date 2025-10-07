El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre, ha marcado un nuevo máximo en los US$4.000 dólares, en un contexto de elevada incertidumbre política en Washington y un dólar debilitado ante otras divisas, como reportó Bloomberglínea.

Según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, el oro ya en la madrugada del martes registraba a las 2:32 horas un acercamiento a ese nuevo máximo histórico. De esta manera, ha superado el anterior récord, alcanzado en la víspera, en los US$3.970,08, en medio de las tensiones políticas en Estados Unidos y Francia.

El metal amarillo encadena nuevos máximos en un contexto en el que se mantiene el cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos.

Mientras que en Francia, su presidente, Emmanuel Macron, ha decidido dar un plazo hasta el próximo miércoles al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para negociar “una plataforma de acción” que dé estabilidad para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

En el año, el oro se revaloriza el 49 %, aupado por las compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar y el contexto geopolítico.

¿A qué se debe? El avance no responde únicamente a factores coyunturales. La tendencia actual está respaldada por una demanda estructural sin precedentes liderada por compras de bancos centrales, flujos récord hacia ETDs respaldados por oro y una estrategia de desdolarización por parte de economías emergentes.