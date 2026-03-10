Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tanto el barril de Brent del mar del Norte como el West Texas Intermediate (WTI) se desplomaron más de un 15%. Foto: EFE.
Tanto el barril de Brent del mar del Norte como el West Texas Intermediate (WTI) se desplomaron más de un 15%. Foto: EFE.
Por Agencia AFP

Los precios del petróleo se desplomaron este martes, lo que impulsó a las principales bolsas de Asia y Europa, en una jornada marcada por la atención del mercado al tránsito de petroleros en el Golfo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.