El reciente apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina por US$20.000 millones llega en un momento crítico para el presidente Javier Milei. A menos de una semana de los comicios legislativos, un informe de Oxford Economic sostuvo que el rescate hará poco por revertir el desgaste político del mandatario y corregir los desequilibrios estructurales de la economía.

Según el análisis elaborado por Mauricio Monge, economista senior para América Latina y Sergi Lanau, director de Estrategia para Mercados Emergentes Globales, las recientes medidas - una línea ‘swap’ (intercambio) del Tesoro estadounidense por US $20.000 millones y un programa de recompra de deuda - ofrecerán sólo un alivio temporal, dado que el escenario argentino combina “fatiga social tras casi dos años de severas medidas fiscales” con una “creciente desconfianza en la capacidad del presidente para llevar adelante ajustes mayores”.

A partir del diagnóstico, Monge y Lanau identificaron ciertos puntos por los que el rescate de Estados Unidos no logrará salvar a Milei.

Un Congreso dividido y un electorado impaciente

Argentina tendrá elecciones legislativas este domingo, donde se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Según el estudio, La Libertad Avanza (LLA) obtendría entre 32% a 39% de los votos, frente al 31% a 36% del bloque opositor Fuerza Patria. Sin embargo, al sumar aliados obtendría entre 40% a 45%.

Aunque Milei aumentaría su representación en el Congreso —pasando de seis a 16 senadores y de 44 a 75 diputados—, seguiría sin alcanzar mayoría. Esto mantendría al peronismo como fuerza dominante y limitaría la aprobación de nuevas reformas.

“La falta de avances legislativos y el cansancio social elevan el riesgo de que Milei pierda apoyos clave antes de 2027”, advirtieron los especialistas de Oxford Economics.

A ello se suman escándalos de corrupción y una inflación mensual que ha vuelto a acelerarse tras sucesivas devaluaciones, lo que ha deteriorado la percepción de estabilidad. Muchos argentinos cuestionan ahora si la “transformación libertaria” es sostenible o incluso viable.

Según Oxford Economics, la política de ajuste extremo erosionó la confianza ciudadana. “Después de casi dos años de medidas fiscales estrictas y alta inflación, el cansancio público aumentó y la confianza en la capacidad del presidente para realizar ajustes más grandes se está desvaneciendo”, señaló el informe.

Rescate limitado y condiciones inciertas

La línea ‘swap’ de EE.UU. actúa como un salvavidas temporal para las reservas internacionales, que se habrían agotado sin esta ayuda, según el informe. Sin embargo, la efectividad del plan dependerá de su implementación. “Para que este apoyo sea efectivo, el compromiso debería adelantarse y activarse de inmediato”, señaló la consultora.

Además, resaltó Oxford Economic, no está claro si Argentina podrá acceder de inmediato al monto total del acuerdo con Washington, ya que no todos los swaps bilaterales incluyen esa flexibilidad. Otro factor político complica la ecuación es que el expresidente Donald Trump, impulsor del respaldo financiero, habría condicionado su apoyo a una victoria de Milei en las urnas, algo que, según el informe, “parece improbable”.

Oxford Economics también contempló condiciones específicas. “Algunos requisitos probables incluyen prioridad de pago antes de 2027, acceso preferencial a sectores estratégicos como el litio y el cobre, y la eliminación progresiva de la actual línea de swap con China”, precisó el documento.

Efecto mixto de los mercados

Si bien el anuncio podría reducir la presión de liquidez en el corto plazo, también podría generar inquietud entre los inversionistas. “Un rescate que otorga prioridad a EE. UU. en caso de reestructuración podría elevar el riesgo percibido de insolvencia y, por tanto, afectar el precio de los bonos”, señala el informe.

La historia argentina demuestra, además, que los rescates pierden eficacia cuando el respaldo político se debilita. Con índices de aprobación en caída y un Congreso cada vez más fragmentado, Milei enfrenta el reto de sostener su plan de déficit fiscal cero sin agotar la paciencia de una población que ya muestra señales de hartazgo.