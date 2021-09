5 de 9

EFE

¿Cómo financia El Salvador la medida? Para impulsar el bitcoin el gobierno ha recurrido a US$ 203 millones de fondos públicos. De este dinero, US$ 150 millones fueron destinados a garantizar la convertibilidad de bitcóin a dólar, US$ 23.3 millones para financiar el proyecto y otros US$ 30 millones para proporcionar un bono de US$ 30 a cada persona que descargue la billetera Chivo. (Foto: EFE)