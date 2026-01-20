El Secretario del Tesoro de EE.UU. confirma que se reunió con su homólogo chino en Davos

Por otro lado, recomendó a la Unión Europea que “respire hondo, deje que las cosas se resuelvan y descarte represalias” tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre su intención de anexionar Groenlandia. EFE/Shawn Thew.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha mantenido un encuentro con su homólogo chino, He Lifeng, durante el , según ha revelado este martes en una entrevista en Fox News.

Esta mañana, Bessent señaló que anoche se reunió con He Lifeng en la localidad alpina y que este le informó de que habían completado las compras de soja previstas en la “tregua” que ambos países han acordado para su guerra arancelaria.

Bessent también dijo que Estados Unidos “espera con interés” los 25 millones de toneladas previstas para el próximo año.

Por otro lado, recomendó a la Unión Europea que “respire hondo, deje que las cosas se resuelvan y descarte represalias” tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre su intención de anexionar Groenlandia.

Durante su intervención en el Foro Económico de Davos este martes, Bessent ha asegurado que la isla “es esencial para el escudo antimisiles “Cúpula Dorada”, mecanismo de defensa para misiles intercontinentales.

