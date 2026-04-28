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Esta decisión es impulsada “por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado. Foto: GEC.
Esta decisión es impulsada “por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las “perturbaciones en el golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz” a partir del próximo 1 de mayo de 2026, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

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