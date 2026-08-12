La próxima decisión de la Fed es el 16 de septiembre. Foto: GEC.
La próxima decisión de la Fed es el 16 de septiembre. Foto: GEC.
/ Joshua Roberts
Por Redacción EC

Scotiabank informó que el mercado laboral de Estados Unidos pasó de moderarse en los meses previos a contraerse en julio. Las nóminas no agrícolas cayeron en 23 mil puestos en julio, según las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), frente a un estimado de aumento de 80 mil, según un sondeo de Bloomberg. Además, las revisiones en los dos meses previos, mayo y junio, restaron 103 mil empleos.

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