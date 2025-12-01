La empresa chilena Hortifrut, considerada la mayor productora y comercializadora de arándanos del mundo, cerró septiembre del 2025 con una de las caídas de resultados más profundas de su historia reciente. La compañía reportó una pérdida atribuible a los propietarios de US$59.19 millones, revirtiendo la utilidad de US$8.77 millones obtenida en igual periodo del año pasado, según el análisis remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La razón principal de estos resultados es un deterioro masivo de sus activos que alcanzó la cifra de US$80.50 millones, casi seis veces más respecto de los US$13.96 millones registrados a septiembre del 2024.

De acuerdo con Hortifrut, esos deterioros provienen principalmente de dos decisiones estratégicas: el cierre de algunas operaciones agrícolas en México que no generaban los resultados esperados, y además la firma adelanta un proceso de recambios varietales en Perú y China con el fin de sustituir plantaciones menos rentables por variedades más productivas o con mejores precios de mercado.

Ambas medidas, de carácter estructural, derivaron en un ajuste contable inusual que golpeó el patrimonio de la firma y presionó a la baja los resultados del periodo.

Los deterioros repercutieron significativamente en la posición financiera de Hortifrut: el patrimonio controlador se redujo un 9,01%, hasta los US$506.5 millones y la rentabilidad pasó de 1,41% a -11,69%, reflejando el fuerte impacto no operacional.

Pese al golpe, la deuda financiera neta se mantuvo prácticamente estable en US$776.8 millones, debido a operaciones de refinanciamiento que desplazaron obligaciones desde el corto hacia el largo plazo.

Por otro lado, el Ebitda en el trimestre alcanzó los US$135.1 millones, que se traducen en un alza de 5,56% impulsada por mayores volúmenes vendidos (+32,27%) que compensaron la caída de los precios tras la normalización del mercado luego del fenómeno de El Niño.

En tanto, los ingresos consolidados sumaron US$842.1 millones, un 10,88% más que el año anterior, y el segmento de fruta fresca creció 14,99%, aunque el valor agregado retrocedió 14,72% debido a menores precios.