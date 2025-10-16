¿En qué se parecen los robots humanoides y aviones? Figure AI lo explica

Brett Adcock tiene la vida que muchos emprendedores sueñan con alcanzar; es un empresario -hoy- multimillonario de 39 años, dueño y fundador de cuatro compañías: Vettery (2013), Archer Aviation (2013), Cover (2023) y Figure AI (2022).

Esta mañana, en San Francisco, Adcock compartió el escenario con Marc Benioff, CEO de Salesforce, durante el Dreamforce 2025 -convención anual de la gigante tecnológica-, y tres robots humanoides, Figure 01, Figure 02 y Figure 03, desarrollos de su compañía Figure AI.

“Estamos en el nacimiento de la humanidad sintética. Los robots humanoides, impulsados por inteligencia artificial, ya empiezan a transformar industrias enteras, desde la manufactura a la logística y los servicios. El reto ahora es crear máquinas que no sólo sean capaces, sino también éticas y confiables”, dijo el empresario durante el panel “Robots humanoides e inteligencia artificial: impulsando el nuevo futuro industrial”, en el que se habló también sobre cómo esta tecnología transformará la fuerza laboral, remodelará industrias y redefinirá la innovación empresarial.

Durante su intervención, el empresario resaltó el potencial de estos robots para realizar tareas repetitivas y hasta peligrosas en empresas, y sus implicaciones para el futuro del trabajo y la productividad. Además, enfrentó preguntas de Benioff sobre el uso ético de los robots, quien consultó, específicamente, si Figure AI vendería sus robots a cuerpos policiales o fuerzas militares. Aunque fue categórico al indicar que no vendería los robots humanoides al ejército, Adcock fue esquivo respecto al uso que podría darle la policía a esta tecnología.

“Nuestro compromiso es garantizar que la robótica mejore la vida y la seguridad de las personas, no que contribuya a la violencia o la represión”, dijo.

¿Una ‘Robotina’ en casa?

Más allá de los potenciales usos militares y policiales, Adcock se enfocó en resaltar el objetivo de su compañía: crear robots que sean completamente autónomos, capaces de ejecutar tareas complejas y hasta peligrosas solo con instrucciones humanas verbales.

Los usos son infinitos: sacar a pasear al perro, preparar café o trabajar en fábricas. “Utilizamos data de humanos reales para alimentar a los humanoides”, expresó, haciendo referencia al proceso de diseño de esta tecnología, que pasa por el desarrollo de componentes, su integración, fabricación y, finalmente, pruebas. Los robots de Figure AI, por ejemplo, ya son utilizados en la planta de BMW en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Sin embargo, estos desarrollos aún presentan desafíos técnicos: lograr la destreza humana en la movilidad del robot, resolver el aprendizaje de tareas complejas a través de redes neuronales en lugar de algoritmos, y la generalización, es decir, permitir a los robots ejecutar tareas nuevas tras recibir indicaciones verbales, sin una programación específica de por medio.

De hecho, aseguró que la complejidad de construir robots humanoides es comparable a la de construir aviones, especialmente en lo referente a la ingeniería de sistemas que “no pueden fallar”, y en el nivel de integración y seguridad que se requiere para que los robots funcionen en entornos humanos. Y es que, la dificultad de diseñar y fabricar hardware para humanoides es similar a la que enfrentan las compañías aeroespaciales, porque ambos necesitan operar con seguridad absoluta para evitar incidentes o errores graves.

“La fuerza laboral robótica representa el mayor mercado posible, puede ser el negocio más grande del mundo en esta década (…) Se puede crear un negocio más valioso que Apple”, aseguró, haciendo referencia a la dificultad que aún representa la manufactura en masa de los modelos Figure. “Hacer un robot no es lo mismo que hacer un humanoide (…) Cuando la inteligencia vaya creciendo, el costo va a ir bajando”, explicó.

Para Adcock, en Dreamforce 2045 habrán más humanoides que humanos. Y es que para el empresario, “estamos construyendo ciencia ficción”. ¿Ver para creer?

