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Resumen

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El enviado presidencial de Donald Trump sostuvo en la cumbre del WTTC que Estados Unidos busca mantener su posición como principal economía turística mundial. (Foto: VALERIE MACON / AFP)
El enviado presidencial de Donald Trump sostuvo en la cumbre del WTTC que Estados Unidos busca mantener su posición como principal economía turística mundial. (Foto: VALERIE MACON / AFP)
/ VALERIE MACON
Por Fiorella Gil Mena

Estados Unidos quiere mantener su liderazgo en el turismo mundial, pero enfrenta el desafío de recuperar el interés de los visitantes internacionales. Ese fue el mensaje de Nick Adams, enviado presidencial especial de Donald Trump para el Turismo, el Excepcionalismo y los Valores Estadounidenses, durante la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), celebrada en Malta.

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