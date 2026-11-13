Entel confirmó que recibió una oferta no vinculante de Millicom International Cellular para adquirir la totalidad de las acciones de sus filiales Entel Perú y Americatel Perú, informó el Diario Financiero de Chile. La información fue comunicada este jueves a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mediante un hecho esencial.

El gerente general de Entel, Antonio Büchi, precisó que la propuesta fue presentada el 29 de junio y que las negociaciones entre ambas compañías se encuentran avanzadas. Sin embargo, advirtió que una eventual transacción depende de autorizaciones corporativas y de que las partes acuerden los términos y condiciones definitivos.

Entel añadió que no puede determinar los efectos de la operación sobre sus resultados porque no hay certeza de su concreción. La empresa tampoco informó un precio para la eventual venta. El eventual deal tuvo efectos en el mercado y la acción de compañía chilena subió (ver recuadro).

Expansión de Millicom

La compañía con sede en Luxemburgo, que opera bajo la marca Tigo y tiene como principal accionista al empresario francés Xavier Niel, todavía no está presente en Perú. De materializarse la compra, sumaría una operación relevante en un mercado que atraviesa cambios tras la salida de Telefónica, que vendió su filial local a Integra Tec.

Cabe destacar que Perú ya figuraba entre los mercados que la empresa evaluaba. En su última conferencia con inversionistas, el CFO de Millicom, Bart Vanhaeren, mencionó al país entre sus posibles destinos de expansión, junto con Venezuela, aunque identificó dificultades para entrar a este último mercado.

La empresa lograría avanzar con su agresivo plan de expansión en la región y colocar su bandera en otro país más, sumando un total de 13 países: Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Bolivia y Paraguay.

Ingresos de Entel en Perú

Para Entel, concretar la venta significaría dejar atrás más de una década de presencia en Perú, país al que llegó en 2013 tras adquirir Nextel. La operación se ha transformado en una parte importante del negocio de la firma chilena.

Entre enero y septiembre de 2026, Entel Perú obtuvo ingresos por US$923.8 millones, un aumento de 7% respecto del mismo período del año anterior. La filial aporta cerca del 35% de los ingresos consolidados de Entel. Su Ebitda creció 12,6%, hasta US$246.7 millones, mientras su margen aumentó de 25,4% a 26,7%.

Por su parte, Entel Perú y Americatel Perú registraron utilidades combinadas por $15.712 millones en los nueve primeros meses de 2026, un incremento de 45% interanual. El tamaño de la operación también se refleja en sus líneas móviles. En septiembre, Entel contabilizaba 10,49 millones en Perú, cifra superior a las 10,28 millones de Chile. Actualmente, según la compañía, hoy es el segundo operador móvil de ese mercado.

La venta coincide con un nuevo ciclo de inversiones. Entel anunció para 2026 un plan de US$221 millones en Perú, enfocado en fortalecer su red móvil, el negocio hogar y los servicios empresariales. A septiembre, el Capex sumaba US$ 139 millones, 10,9% más que un año antes.

En el segmento fijo, la compañía inició en octubre la comercialización de internet de banda ancha mediante una alianza con Wi-Net, que le permite acceder a una red con cobertura potencial para más de 3,7 millones de hogares y empresas.

Aunque los resultados de la filial muestran una mejora, los motivos para explorar su venta no han sido detallados por Entel. Según detalló el Diario Financiero de Chile, fuentes de la industria citadas previamente por DF plantearon dos hipótesis: obtener recursos para crecer en fibra óptica en Chile o generar liquidez vinculada a las inversiones del grupo Matte en CMPC. Ambas siguen sin confirmación oficial.

En la apertura de la bolsa chilena, las acciones de Entel subieron con fuerza, luego que se conociera que dio el primer paso para un proceso de venta de sus operaciones en Perú, uno de los principales mercados de la compañía de telecomunicaciones.