La posible venta pondría fin a la presencia de Entel en Perú, que dura ya más de una década (desde 2013), y afectaría a una unidad que genera aproximadamente el 35 % de los ingresos consolidados de Entel. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
La posible venta pondría fin a la presencia de Entel en Perú, que dura ya más de una década (desde 2013), y afectaría a una unidad que genera aproximadamente el 35 % de los ingresos consolidados de Entel. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

Entel confirmó que recibió una oferta no vinculante de Millicom International Cellular para adquirir la totalidad de las acciones de sus filiales Entel Perú y Americatel Perú, informó el Diario Financiero de Chile. La información fue comunicada este jueves a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mediante un hecho esencial.

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