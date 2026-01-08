Mediante una declaración de Marco Rubio, secretario de Estado y hombre de confianza de Donald Trump, compartida por la Embajada de Estados Unidos en Perú, se advirtió que no dejarán que sus adversarios utilicen América Latina como “base de operación”.

“No vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base de operación para los adversarios, competidores y los rivales de Estados Unidos”, señaló Rubio.

“Lo que más nos importa es la seguridad, protección, bienestar y prosperidad de Estados Unidos”, se lee también en el comunicado compartido por la Embajada de Estados Unidos en el país.

Las recientes declaraciones del secretario de Estado, fiel al discurso de Trump, quien ha desatado una guerra comercial con China, impactan en Perú, considerando que ambos países son sus principales socios comerciales.

El país asiático lidera ampliamente el intercambio e inversión en minería y el sector energético, mientras que Estados Unidos es clave en servicios, agroexportaciones y flujos financieros.