Japón y Estados Unidos realizaron una intervención conjunta en el mercado de divisas para frenar la caída del yen, que alcanzó su nivel más bajo en cuatro décadas.

Esta intervención ocurre luego de que la divisa japonesa descendió en julio a un nivel de 163,24 yenes por dólar, siendo su cifra más débil desde 1986.

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La caída del yen se debe a la brecha entre los tipos de interés en Japón y Estados Unidos. A ello se añade la gigantesca deuda japonesa que sucede en el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi.

Este último domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la acción, indicando que es una “señal de amistad”, además de que será una medida “positiva para la economía mundial”.

La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katyama, precisó que el ministerio compró el viernes el yen bajo coordinación con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. La acción la “excesiva volatilidad y los movimientos desordenados de los últimos meses” con el yen japonés, añadió.

La funcionaria precisó que no van a dudar en realizar nuevas intervenciones coordinadas a futuro. Agregó que esta es la primera operación monetaria que realiza Japón y Estados Unidos desde 1998.

Ya el Financial Times había informado la inusual medida del Banco de la Reserva Federal de Nueva York sobre vender euros para adquirir yenes a nombre del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

Cabe mencionar que el Banco de Japón, su banco central, elevó en junio su tipo de interés a 1%, siendo el nivel más alto en 31 años. El porcentaje es menor al tipo de interés de la Reserva Federal estadounidense, que se ubica entre 3,5% y 3.75%-

Esta diferencia hace que los inversores tomen préstamos baratos en yenes e invierten esos recursos fuera de Japón con mejores retornos, lo que genera importantes salidas de capitales que debilitan al yen.

(Con información de AFP y EFE)