icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias, Ellen Moons (centro), el presidente del comité del premio, John Hassler (izquierda), y el miembro del comité y experto Timo Boppart anuncian a los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford como ganadores del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2026, en la sede de la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, el 12 de octubre de 2026. (Foto de Jonathan Nackstrand / AFP)
La secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias, Ellen Moons (centro), el presidente del comité del premio, John Hassler (izquierda), y el miembro del comité y experto Timo Boppart anuncian a los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford como ganadores del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2026, en la sede de la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, el 12 de octubre de 2026. (Foto de Jonathan Nackstrand / AFP)
/ JONATHAN NACKSTRAND
Por Agencia EFE

El Nobel de Economía ha premiado este lunes a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford por el desarrollo de nuevos modelos macroeconómicos de base microeconómica que han mejorado la aplicación de políticas de estabilización efectivas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.