Una ola deciberataquessin precedentes golpeel ltimoviernesa un centenar de pases en todo el mundo, afectando el funcionamiento de numerosas empresasy organismos, entre ellos los hospitales britnicos, el gigante espaol Telefonica o el fabricantefrancs de autos Renault.

El ataque es de un nivel sin precedentes y exigir una compleja investigacin internacional para identificar a los culpables indic en un comunicado la oficina europea de policas, Europol.

El Servicio Pblico de Sanidad britnico (NHS), quinto empleador del mundo con 1,7 millones de trabajadores, parece haber sido la principal vctima en Reino Unido, y potencialmente la ms inquietante por poner en peligro a sus pacientes.Pero est lejos de ser la nica. Decenas de miles de ordenadores de un centenar de pases, entre ellos Rusia, Espaa, Mxico o Italia, fueron infectados el viernes por un virus ransomware, explotando una falla en los sistemas Windows, expuesta en documentos filtrados de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA).El gigante estadounidense del correo privado FedEx, el ministerio de Interior ruso y el constructor de automviles francs Renault que suspendi su produccin en varias plantas de Francia para evitar la propagacin del virus, indicaron este sbado a la AFP que tambin ellos fueron pirateados.

Tambin est implicada la compaa ferroviaria pblica alemana. Aunque los paneles de las estaciones fueron hackeados, la Deutsche Bahn certific que el ataque no ha tenido ningn impacto en el trfico.Segn la empresa de seguridad informtica Kaspersky, Rusia fue el pas ms afectado por los ataques. Los medios de comunicacin rusos aseguran que varios ministerios as como el banco Sberbank fueron tambin atacados.El centro de monitorizacin del Banco Central ruso IT detect una distribucin masiva del software daino del primer y segundo tipo, revela un comunicado del Banco Central citado por las agencias de noticias rusas.Las autoridades estadounidenses y britnicas han aconsejado a los particulares, empresas y organizaciones afectadas que no paguen a los piratas informticos que exigen un rescate para desbloquear los ordenadores infectados.Hemos recibido mltiples informes de contagios por el virus ransomware, escribi el ministerio estadounidense de Seguridad Interior en un comunicado. Particulares y organizaciones estn alertadas de no pagar el rescate ya que este no garantiza que ser restaurado el acceso a los datos.GRAN CAMPAAEste conjunto de ataques informticos de envergadura mundial suscita inquietud entre los expertos en seguridad. El virus bloquea los ficheros de los usuarios y los hackers exigen a sus vctimas pagar una suma de dinero en la moneda electrnica bitcoin para permitirles acceder nuevamente a los archivos.El antiguo hacker espaol Chema Alonso, ahora responsable de ciberseguridad de Telefonica otro grupo afectado por el ataque, dijo sin embargo este sbado en su blog que el ruido meditico que produce este ransomware no ha tenido mucho impacto real ya que se puede ver en la cartera bitCoin utilizada que el nmero de transacciones es dbil.Forcepoint Security Labs, otra empresa del sector, seal por su lado que una campaa mayor de difusin de emails infectados se est llevando a cabo, con el envo de 5 millones de correos electrnicos por hora para difundir un malware llamado WCry, WannaCry, WanaCrypt0r, WannaCrypt o Wana Decrypt0r.El NHS britnico intent este sbado tranquilizar a sus pacientes pero muchos de ellos temen un riesgo de desorden, sobre todo en las urgencias mdicas, dado que el sistema de Sanidad Pblica, austero, ya estaba al borde de la ruptura.Cerca de 45 establecimientos del Servicio de Sanidad Pblica han sido infectados, indic este sbado la ministra britnica de Interior Amber Rudd, en la BBC. Muchos de ellos, se vieron obligados a anular o aplazar las intervenciones mdicas.Rudd aadi que no ha habido un acceso malvolo a los datos de los pacientes. Sin embargo, empieza a aumentar la presin sobre el gobierno conservador a pocas semanas de las elecciones legislativas del 8 de junio.El Ejecutivo fue acusado de no haber escuchado las seales de alarma que advertan de estos ataques, ya que el parque informtico del NHS es especialmente antiguo. El viernes, en las redes sociales se compartieron imgenes de decenas de pantallas de computadoras del NHS en las que se vean pedidos de pago de 300 dlares en bitcoins con la mencin: Ooops, sus archivos han sido encriptados!.El pago debe realizarse en tres das, o el precio se duplica. Adems, si la cantidad no es abonada en siete das, los archivos pirateados sern eliminados, precisa el mensaje.Muchos sistemas todava deben ser actualizados, aunque Microsoft lanz una actualizacin de seguridad para la falla de este ao, dijeron investigadores.Segn la sociedad Kaspersky Lab, un grupo de hackers llamado Shadow Brokers difundi el virus en abril alegando haber descubierto el defecto de la NSA.

Fuente: AFP