En la semana desde el lunes 28 de octubre y viernes 1 de noviembre el panorama económico estuvo marcado por la publicación de una serie de decretos de urgencia que buscan, entre otros objetivos, reiniciar obras públicas paralizadas.

Asimismo, se conoció que los precios al consumidor en Lima Metropolitana subieron en 0,11% en octubre, acumulando un incremento anual de 1,88%.

A continuación, conoce cuáles fueron las cinco noticias económicas más relevantes de la semana.

►Stock mínimo de medicamentos genéricos en farmacias entrará en vigencia en diciembre

►Sueldo mínimo: ¿Qué parámetros definirían el contexto adecuado para elevar la RMV?

1. Cáceres señala que se tiene “un rango definido sobre incremento del sueldo mínimo”

(Foto: USI)

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, reveló que su cartera ya tiene un rango definido del eventual aumento de la remuneración mínima vital y destacó que esta decisión se tomará de forma responsable.

Detalló que alguno de los factores que incidirán en el eventual aumento de la remuneración serán: que el país no esté afrontando recesión y que la tasa de desempleo abierto no haya aumentado o que se eleve la informalidad laboral. Agregó que la migración no ha sido considerado porque no incide en las variables que mencionó antes.

2. Ejecutivo publica decretos de urgencia

MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DEL 2019 El presidente Vizcarra y el primer ministro Zeballos presentó las políticas y objetivos del gobierno FOTOS: RENZO SALAZAR NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR | GRUPO EL COMERCIO

El Ejecutivo publicó el jueves una serie de decretos de urgencia que buscan reiniciar obras públicas paralizadas (norma elaborada por la contraloría), garantizar un stock de medicamentos genéricos en farmacias, establecer el control previo de fusiones y adquisiciones, promover la investigación científica, entre otros.

Respecto al decreto sobre los fármacos se supo que se creará un “operador logístico” público, el cual reemplazará al actual Centro Nacional de Compras de Recursos Estratégicos (Cenares). El reglamento se tendrá en diciembre.

3. Inflación registró incremento en 0,11% en octubre

(Foto: Pixabay)

La tendencia de desaceleración de la inflación registrada en los últimos cuatro meses empieza a revertirse en octubre. Los precios al consumidor en Lima Metropolitana subieron en 0,11% en el mes, acumulando un incremento anual de 1,88%.

La cifra fue ligeramente superior respecto al nivel alcanzada en setiembre (1,85%). De esta manera, el costo de vida se mantiene por 17 meses consecutivos dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) de entre 1% y 3%.

4. BCRA reduce límite mensual de compra de dólares de US$10.000 a US$200

Después del triunfo en primera vuelta de Alberto Fernández, que lo posiciona como presidente de Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió limitar mucho más la compra de dólares.

Después del triunfo en primera vuelta de Alberto Fernández, que lo posiciona como presidente de Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió limitar mucho más la compra de dólares.

Anteriormente, el máximo mensual de compra del billete verde ascendía a US$10.000. Sin embargo, ahora el nuevo límite para los argentinos se fijó en US$200 por mes.

“Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019”, señaló el BCRA en un comunicado.

5. MVCS: Construcción de la PTAR Titicaca iniciará el próximo año

El miércoles 30 se firmó el contrato entre el Estado peruano y el concesionario mexicano Operadora Ecológica del Titicaca, para el proyecto que involucra la referida planta.

La construcción de las nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Titicaca (PTAR Titicaca) iniciará el próximo año, reveló el viceministro de Construcción, Julio Kosawa.

“Con estas 10 PTAR tenemos como objetivo principal la remediación del lago Titicaca”, anotó.

El miércoles 30 se firmó el contrato entre el Estado peruano y el concesionario mexicano Operadora Ecológica del Titicaca, para el proyecto que involucra la referida planta.