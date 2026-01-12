Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, indicó este domingo, que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia, una decisión que enmarcó en la campaña de presión del mandatario Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, Powell señaló que el banco central recibió el viernes citaciones de un gran jurado relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Para el presidente de la Fed, estos son “pretextos”, ya que ha hecho todo lo posible para mantener informado al Congreso sobre el proyecto de renovación.

“Esta nueva amenaza no se trata sobre mi testimonio del pasado junio, ni sobre la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No se trata del papel de supervisión del Congreso. La Fed a través de testimonios y otras revelaciones públicas hizo todo lo posible para mantener informado al Congreso sobre el proyecto de renovación“, sostuvo Powell.

Añadió que esta amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Fed fije las tasas de interés en favor del público en lugar de las preferencias de Trump.

“Estos son pretextos. La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir con las preferencias del presidente”.

Para Powell, la citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

“He servido en la Fed bajo cuatro gobiernos, republicanos y demócratas. Cada vez, cumplí con mi deber sin temor ni favoritismos políticos, centrado únicamente en nuestro mandato“, agregó Powell.

Por su parte, Donald Trump negó el domingo tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre la Reserva Federal.

“No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed, y no es muy bueno construyendo edificios“, dijo Trump sobre Powell tras una entrevista concedida a NBC.