Euforia en los mercados tras la victoria de Milei, el apoyo de Trump y qué viene para Argentina, ¿la ola liberal alcanzará a Perú?

El último domingo, Argentina inició una nueva página en su historia política al situar a La Libertad Avanza, liderada por el actual presidente Javier Milei, como el partido más votado en las elecciones legislativas de medio término. Con el 40,7% de votos, la organización consiguió 64 nuevos escaños en la Cámara de Diputados sumando un total de 93 diputados en la Cámara Baja.

La victoria provocó una apreciación de 21,77% del índice Merval —principal indicador bursátil de la Bolsa de Buenos Aires— ; con bancos y empresas energéticas liderando las ganancias en la plaza por la victoria del ultraliberal. En este caso, las acciones de Banco Macro llegaron a casi 29%, las de Edenor crecieron 27,8%; la petrolera estatal YPF también saltó 23,7%, etc. En tanto, los bonos subieron hasta 24%, el dólar cayó alrededor de 3,99% y el riesgo país retrocedió 652 puntos básicos.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Bloomberg Línea informó que JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citibank y UBS “ratificaron con fuerte optimismo su posición respecto de los activos argentinos, tras semanas de espera”. El mismo portal señala que este escenario prepararía el terreno para la llegada de nuevas inversiones al país y una potencial salida a los mercados internacionales en 2026, objetivo clave para afrontar los abultados vencimientos de deuda previstos para ese año.

Factores del triunfo de Milei

Aunque las encuestadoras esperaban esta victoria, la gran sorpresa fue el amplio margen que obtuvo sobre el peronismo —sobre todo en Buenos Aires, tradicional bastión opositor—. “Fue la sorpresa más grande”, considera Juan Pablo Spinetto, columnista de Asuntos Latinoamericanos de Bloomberg Opinión.

Entre los factores que pueden explicar este resultado, figura el marcado apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Milei. “Históricamente Argentina era un país con un alto rechazo a Estados Unidos y al intervencionismo extranjero; sin embargo, no parece haber sido un factor que le jugó en contra al Gobierno en esta elección”, precisa Spinetto, quien recordó que los mercados se habían estabilizado en medio de la volatilidad, tras el apoyo del republicano al ultraliberal. Además, el electorado joven es cada vez menos reacio “a lo norteamericano”, puntualizó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario argentino, Javier Milei. Foto: EFE/Archivo

El giro a un discurso más conciliador en la recta final de la campaña y la carencia de una alternativa económica con mayor apertura a la economía de mercado y capitalismo internacional, de parte del peronismo y kirchnerismo, favorecieron el camino a la victoria.

En la misma línea, Diego Winkelried, profesor de la Universidad del Pacífico e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), interpreta la alianza de ambos presidentes como una convergencia práctica más que una coincidencia ideológica. “Milei se embarcó en una difícil batalla contra el ‘establishment’ kirchnerista, un grupo que durante meses intentó sabotear su proyecto de equilibrio y superávit fiscal. En ese contexto, tuvo el buen olfato político de buscar un aliado estratégico en Estados Unidos. Ese respaldo le permitió sostener sus políticas frente a los ataques del Congreso y mantener el rumbo hacia la estabilidad macroeconómica y la apertura internacional”, mencionó.

Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, con una inflación de 211,4% y una pobreza que alcanzaba a cuatro de cada diez argentinos. En la actualidad, la inflación se mantiene en 31,8% interanual y una pobreza reducida en 10 puntos porcentuales. Pese a estas cifras, el político no gozaba de total simpatía del congreso y la ciudadanía.

“Si bien muchas de las cifras macroeconómicas se han recuperado, el proceso de implementar estas correcciones tiene muchos costos: por ejemplo, en los ingresos reales de los hogares, el empleo, e incluso genera incertidumbre para los inversionistas. Esto de implementar reformas estructurales es mucho un juego de paciencia para ver los resultados”, menciona Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

La debilidad institucional también le restó respaldo a Milei. Además, tuvo discrepancias con algunos legisladores. Ahora, con una actitud más conciliadora, indica Spinetto, y su mandato reforzado -que no precisamente significa una ‘carta libre’-, el presidente tiene la oportunidad de conciliar con otras bancadas y aprovechar que la oposición está dividida para enmarcar la ruta hacia sus principales reformas, tales como la laboral, la previsional y la impositiva.

A voter receives a ballot during the national midterm legislative election, in Buenos Aires on October 26, 2025. Argentines head to the polls for a midterm election that will determine whether President Javier Milei enters the second half of his term bolstered or diminished as economic troubles abound despite unprecedented US aid. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

¿Vientos de derecha para el Perú?

En el 2026, otros países de la región celebrarán elecciones presidenciales: Brasil, Colombia y Perú. Con los resultados en Argentina, es preciso preguntarnos si una ola liberal alcanzará a los resultados de estas naciones.

Al respecto, Winkelried comenta que el contexto de cada país importa mucho; aunque, con los resultados en Argentina, las ideas pro-mercado, de apertura económica y de disciplina fiscal pueden tener éxito.

Por su parte, Macedo considera que puede existir un “efecto contagio” en la decisión del elector; aunque si se observa a Perú, los contextos son diferentes. Incluso, dijo, la falta de acercamiento político con Estados Unidos no genera amenazas de intervencionismo.