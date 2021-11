Conforme a los criterios de Saber más

El gigante inmobiliario chino Evergrande habría cumplido con el pago de intereses a acreedores de al menos de dos de sus bonos este miércoles en un paso para evitar caer en el default, según informó el diario The New York Times.

La firma china, con pasivos por encima de los US$ 300,000 millones, no ha incumplido ninguna de sus obligaciones de deuda en el extranjero. Sin embargo, este miércoles concluye el período de gracia de 30 días para el pago de intereses por un monto total de casi 150 millones en bonos de 2022, 2023 y 2024.

The New York Times informó que Evergrande cumplió con el pago de sus bonos que vencen en 2022 y 2023 de acuerdo con el testimonio de un tenedor de los bonos de la empresa.

“El miércoles, la compañía cumplió con su plazo de pago de intereses para los bonos que vencen en 2022 y 2023, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto”, señaló el medio estadounidense.

También informó que no estaba claro si Evergrande realizará el pago de intereses del bono que vence en 2024.

En octubre, el Banco Popular de China dijo que el impacto de los problemas de deuda de Evergrande en el sistema bancario era controlable y aseguró que protegería los derechos e intereses de los compradores de viviendas. Sin embargo, no hubo noticias de la compañía sobre su próximo pago vencido y los inversores están preocupados por su capacidad para evitar un incumplimiento.

Más temprano, expertos consultados por Reuters informaron que las expectativas es que Evergrande cumpla con sus obligaciones que vencían este miércoles.

“La expectativa es que se pague”, dijo Karl Clowry, asesor de reestructuración y socio de Addleshaw Goddard LLP”.

“Sería toda una sorpresa que los fondos no fluyeran hacia el fideicomisario en el plazo requerido, dado el inmediato incumplimiento cruzado y el efecto dominó sobre los proveedores y el mercado inmobiliario de la República Popular China en general”, añadió.

Los problemas inmobiliarios de China sacudieron los mercados mundiales en septiembre y octubre. Hubo una breve calma a mediados de octubre después de que el gigante asiático intentara asegurar a los mercados que la crisis no se descontrolaría.

The New York Times informó que Evergrande no quiso hacer comentarios sobre los bonos que vencen este miércoles.

VIDEO RECOMENDADO

Dentro de unos días, las empresas privadas tendrán que abonar la CTS, es por ello que a continuación te informaremos, de qué trata, quienes deben recibirla y cómo calcular el monto correspondiente a este mes de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR