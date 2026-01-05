Exejecutivo de Chevron busca 1.700 millones de euros para negocio petrolero en Venezuela

Un exejecutivo de Chevron está recopilando 2.000 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros) para invertir en proyectos petroleros en Venezuela después de la operación militar de Estados Unidos que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro el sábado, según confesó este lunes al diario británico Financial Times (FT).

Ali Moshiri, antiguo director de operaciones en América Latina de Chevron, y ahora al frente del fondo Amos Global Energy Management, dijo en una entrevista con el ‘FT’ que tiene un memorando de colocación privada de 2.000 millones de dólares (1.707 millones de euros, al cambio actual) “listo para entrar en vigencia” y con “varios objetivos de inversión” identificados.

“He recibido una docena de llamadas de posibles inversores en las últimas 24 horas. El interés en Venezuela ha pasado del cero al 99%”, aseveró Moshiri.

A juicio del ex directivo de Chevron, la captura de Maduro por parte de las fuerzas especiales de los Estados Unidos el pasado sábado y el llamado del presidente de ese país, Donald Trump, a las empresas estadounidenses para reactivar la industria petrolera venezolana, han creado una “oportunidad repentina” aunque anticipada.

El memorando de inversores de Amos Global, fechado en diciembre de 2025, indica que el fondo pretende adquirir entre 20.000 y 50.000 barriles diarios de producción de petróleo y 500.000 barriles de reservas de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con una rentabilidad de la inversión de dos veces y media y una salida en un plazo de entre cinco y siete años.

Otra fuente de la industria citada por el FT comentó, en cambio, que la acción militar de Washington en Caracas “sorprendió” a las tres principales petroleras estadounidenses (ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron) y que éstas han recibido con cautela el encargo de inversión de Trump en Venezuela.

“Ninguno de los actores de la industria que tienen el capital y la experiencia para invertir en Venezuela fueron asesorados o consultados antes de la destitución de Maduro o de las declaraciones del presidente (Trump)”, apuntó esta fuente.

Venezuela posee alrededor del 17% de las reservas de crudo a nivel mundial, pero su producción ha desplomó más de un 75% entre 2013 y 2020 y aunque Estados Unidos bombee ahora hasta 10 veces más petróleo, acceder a los yacimientos venezolanos podría servir a las petroleras estadounidenses para reponer sus reservas y suministrar a las refinerías del Golfo de México.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que no permitiría que la industria petrolera venezolana estuviera controlada por los “adversarios” de Washington, tales como China, Rusia o Irán, algunos de los principales clientes actuales de Venezuela y sus empresas.