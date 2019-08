Exfiscal nacional económico de Chile: “Si el control no es rápido, no funciona”

En el 2020, el Indecopi iniciará con la aplicación de la ley de control de fusiones y adquisiciones. Con ello, se une a países que, como Chile, contemplan umbrales y el silencio administrativo en el análisis prospectivo de la norma.

En el vecino país, la decisión de la Fiscalía Nacional Económica, equivalente a la Secretaría Técnica del Indecopi, puede ser revertida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, un órgano independiente del Poder Judicial.

—¿Cuántas fusiones recibieron notificación de control previo?

Se han tramitado alrededor de 100 operaciones, y de estas la gran mayoría se ha aprobado sin condiciones. Solo 11 se han aprobado con condiciones y dos operaciones se han prohibido.

—¿Cómo recibieron las empresas el rechazo de estas dos fusiones?

Una fue un tema bancario, de cajeros ATM con Santander; la empresa aceptó y acató. Otra fue una operación en la que Bimbo planeaba comprar el grupo de alimentos CCU; los índices de concentración eran bastante altos. Las empresas recurrieron al tribunal y encontraron que no se justificaba [la medida de la fiscalía] y aceptaron las medidas de la empresa para paliar esos riesgos. Así, la operación se realizó en contra de la fiscalía, pero con la opinión a favor del tribunal.

—¿Cuál es el rol del Poder Judicial en esta dinámica?

Ese mecanismo de contrapeso es muy relevante. Así, las empresas que consideran que se ha tomado una mala decisión pueden recurrir a una autoridad que solucione el problema de forma rápida.

—¿Cuánto duró este proceso hasta llegar al tribunal?

No tanto, porque deben ser plazos cortos. Habrá sido cerca de seis meses. La mayoría de las decisiones [en la primera fase] son en promedio 21 días. Cuando pasa a fase dos y hay revisión, se habla de cien días máximo. Esto tiene que ser rápido; si [el control previo] no es rápido, no funciona. En fusiones, los plazos son muy importantes.

—¿Cómo compusieron el equipo especial de fusiones?

Chile tenía un equipo muy reducido, pero lo potenciamos. Solo ese equipo tiene 25 funcionarios muy preparados dedicados solo al control de fusiones. Contratamos a un abogado europeo para que nos ayudara a realizar la guía. Además, contamos con pasantías de abogados ingleses para saber cómo aplicar el sistema de notificación previa.

—¿Qué otras medidas deberían acompañar el control de fusiones?

Todos dicen que los cárteles son malos, pero la fusión es un acuerdo entre competidores [...] Si uno se pone serio en los cárteles, las empresas empiezan a hacer fusiones, ‘joint ventures’, asociaciones o compras de activos. Y eso es legal. Tienes que controlar esta parte del negocio.