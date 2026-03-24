Una explosión se produjo el lunes en una refinería de petróleo en Port Arthur, Texas (sur de Estados Unidos), según las autoridades, que pidieron a los residentes cercanos que buscaran refugio de inmediato.

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“Para garantizar la seguridad de todos los residentes en los alrededores y a la luz de la reciente explosión en la refinería de Valero, se ordena refugiarse de inmediato”, escribieron los responsables de gestión de emergencias de Port Arthur en una alerta. La orden aplica a una amplia franja de terreno alrededor de la refinería.

“Actualmente hay un incendio en una unidad de la refinería (...) Se ha localizado a todo el personal”, dijo la empresa Valero en un comunicado, añadiendo que la seguridad de los trabajadores es “máxima prioridad”.

Medios de comunicación locales mostraron altas llamas y una columna de humo negro elevándose desde la refinería, y los residentes cercanos informaron de un fuerte estruendo que hizo vibrar las ventanas.

Ubicada a unos 140 kilómetros al este de Houston, la refinería de Port Arthur emplea a casi 800 trabajadores para “procesar crudo pesado y agrio y otras materias primas en gasolina, diésel y combustible para aviones”, moviendo alrededor de 435.000 barriles por día, según el sitio web de Valero.

Ante este hecho, los precios mayoristas de la gasolina subieron unos 10 centavos por galón en las operaciones de la mañana del martes y los del diésel subieron 16 centavos por galón.

Andy Lipow, presidente de la firma consultora Lipow Oil Associates, indicó que ambas alzas se deben principalmente al incidente en la refinería y no a incidentes en Irán.

Según informó la AAA el martes, los precios de la gasolina al por menor han subido 1,03 dólares, un 35%, en el último mes, alcanzando un promedio de 3,98 dólares por galón. Este es el precio más alto desde agosto de 2022. Sin embargo, el precio promedio del diésel ha aumentado aún más, subiendo 1,62 dólares, un 43%, hasta los 5,35 dólares por galón.

Precios del petróleo suben

Por otro lado, los precios del petróleo subieron el martes. El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subió casi un 1,8% hasta los 101,70 dólares por barril. El WTI, la referencia estadounidense, aumentó un 2,8% hasta los 90,60 dólares por barril.