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Ante este hecho, los precios mayoristas de la gasolina subieron unos 10 centavos por galón en las operaciones de la mañana del martes y los del diésel subieron 16 centavos por galón. Photographer: Luke Sharrett/Bloomberg
Ante este hecho, los precios mayoristas de la gasolina subieron unos 10 centavos por galón en las operaciones de la mañana del martes y los del diésel subieron 16 centavos por galón. Photographer: Luke Sharrett/Bloomberg
/ Luke Sharrett
Por Agencia AFP, Redacción EC

Una explosión se produjo el lunes en una refinería de petróleo en Port Arthur, Texas (sur de Estados Unidos), según las autoridades, que pidieron a los residentes cercanos que buscaran refugio de inmediato.

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