El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfrenta un cálculo cada vez más sombrío después de otra lectura de inflación caliente la semana pasada: probablemente tenga que empujar a la economía a la recesión para recuperar el control de los precios.

Después de pasar gran parte del año pasado sonando un poco como el tolerante a la inflación, el exjefe del banco central Arthur Burns, Powell ha asumido cada vez más el manto del asesino de la inflación, e ícono de la Fed, Paul Volcker. Es un papel que probablemente adoptará con entusiasmo el miércoles, cuando hable con los periodistas después de una decisión ampliamente esperada de la Fed de aumentar las tasas de interés en otro medio punto porcentual.

Pero al menos hasta ahora, se ha negado a respaldar la dura medicina monetaria -y la recesión severamente profunda- que necesitó Volcker para acabar con la inflación hace cuatro décadas. Si bien Powell reconoció recientemente que controlar las presiones de los precios podría requerir algo de dolor, y tal vez incluso un mayor desempleo, evitó hablar de una recesión.

Eso quizás sea comprensible, dado lo tenso que es políticamente, especialmente para el Partido Demócrata del presidente Joe Biden antes de las elecciones de mitad de período en noviembre.

“El presidente de la Fed no quiere dejar que la palabra ‘r’ se le escape de la boca de manera positiva, que necesitamos una recesión”, dijo el ex responsable de políticas del banco central de EE.UU., Alan Blinder. “Pero hay muchos eufemismos y los usará”.

Un número cada vez mayor de economistas, incluido el exvicepresidente de la Fed Blinder, dice que puede ser necesaria una contracción económica y un mayor desempleo para reducir la inflación a niveles más tolerables, y mucho menos volver al objetivo de precio del 2% de la Fed.

“Me he vuelto más pesimista sobre la oportunidad de estabilizar la inflación en un nivel aceptable sin una recesión”, refirió el economista jefe de JPMorgan Chase & Co., Bruce Kasman. Él ve un desarrollo dinámico en el que un período prolongado de alta inflación y un mercado laboral ajustado conduce a demandas salariales elevadas y más costos para las empresas.

Con información de Bloomberg