La Reserva Federal (Fed) anunció este miércoles que decidió mantener la tasa de interés en el rango de 3,5% y 3,75%, pese a las presiones de Donald Trump para que se hagan recortes.

En ese sentido, Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo en rueda de prensa que la economía estadounidense se encuentra bien posicionada de cara al 2026, aunque percibe cierta debilidad en el sector de la vivienda.

“Las perspectivas de actividad económica han mejorado claramente desde la última reunión”, indicó Powell.

Además, agregó que la tasa de desempleo a mostrado algunos signos de estabilización.

“En el mercado laboral, los indicaros sugieren que las condiciones podrían estar estabilizándose tras un periodo de suavización gradual”, señaló el presidente de la Reserva Federal.

Asimismo, detalló que la decisión de política monetaria ayudará a respaldar las metas de inflación del país, que mantiene algo elevada.

“Después de haber reducido nuestra tasa de política en 75 puntos básicos en el curso de nuestras tres reuniones anteriores, consideramos que la postura actual de la política monetaria es apropiada para promover el progreso hacia nuestras metas de máximo empleo y de inflación del 2%”, finalizó.