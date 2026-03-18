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Para los economistas, la guerra contra Irán que el Trump desencadenó el 28 de febrero junto a Israel y se extendió a Oriente Medio, amenaza con hacer repuntar los precios y lastrar el crecimiento en Estados Unidos. Foto: GEC.
Para los economistas, la guerra contra Irán que el Trump desencadenó el 28 de febrero junto a Israel y se extendió a Oriente Medio, amenaza con hacer repuntar los precios y lastrar el crecimiento en Estados Unidos. Foto: GEC.
/ Al Drago
Por Agencia AFP

La Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) mantuvo el miércoles sus tipos de interés por segunda reunión consecutiva y subrayó que el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la mayor economía mundial es incierto.

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