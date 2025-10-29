Fed recorta las tasas de interés en un cuarto de punto hasta dejarlos entre 4% y 3,75 %

Escucha la noticia
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció el miércoles el segundo recorte de un cuarto de punto de las tasas de este año ante el aumento de riesgos en el mercado laboral.
La decisión de reducir la tasa de referencia a entre el 3,75% y el 4%, que era esperada por los mercados, fue aprobada por diez votos a favor y dos en contra, según informó la Fed (Banco central) en un comunicado.
Se opusieron al segundo recorte de tipos consecutivo Stephen Miran, partidario de una reducción de medio punto, y Jeff Schmid, quien quería mantener las tasas sin cambios.
