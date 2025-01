Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile en las dos gestiones del gobierno de Sebastián Piñera, participó en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, evento que se desarrolla en Panamá y que es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El Comercio conversó con Larraín sobre la posibilidad del ‘nearshoring’ (trasladar procesos comerciales a países cercanos) para la región, siendo una posibilidad de captar US$79.000 millones, así como los retos que se presentan para Latinoamérica con la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

-En su panel sobre perspectivas económicas para la región habló de la oportunidad que brinda el ‘nearshoring’. ¿Cómo nos beneficia en la región?

Según un estudio de Americas Quarterly, los cinco primeros países [beneficiados con el ‘nearshoring’] son Uruguay, Chile, Costa Rica, Brasil y Panamá. Pero después tenemos un ‘gap’ fuerte. [Después] están Jamaica, Trinidad y Tobago, Perú y Argentina. México tampoco está tan bien ubicado, pero es el país que trae la mitad de la inversión que viene a América Latina por ‘nearshoring’.

Tengo la confianza de que el ‘nearshoring’ puede generar una fuerza hacia la integración económica de los países. Somos más atractivos si estamos más integrados. Y no hablo solo de integración comercial, sino de integración logística, económica y global. Los niveles de integración que tenemos son muy escasos.

Podríamos tener US$79.000 millones anuales de exportaciones de bienes y servicios derivados del ‘nearshoring’, de inversiones que salen de Asia o del mundo más global, que llegan a América Latina y empiezan a exportar. El monto de US$79.000 millones para la región no es menor, aunque la mitad se lo lleve México. La otra mitad, de casi US$40.000 millones, podría captarla el resto de países de la región.

-¿Esta integración es posible con la conectividad vial que tiene la región? ¿O es mejor optar por rutas marítimas?

Quiero hacer un alcance relacionado con Chancay. Nosotros miramos con mucho interés en Chile lo que ustedes hicieron. Ciertamente, el Puerto de Chancay les da una herramienta competitiva. De alguna manera, esto nos remece [a Chile] para andar un poco más rápido. Por eso también tenemos nuestro megapuerto.

Ustedes sacaron el puerto en tiempo récord. Es impresionante. Creo que es una buena cosa y en Perú tienen el desafío de que esto no solo sea en beneficio de ustedes, sino que pueda ser un ‘hub’ y también transportar productos que vengan de otros lugares de América Latina y vean a Chancay como un puerto atractivo y hospitalario.

-Entonces, sí sería mejor la opción de conectividad a través de la vía marítima.

Comercio marítimo y logística. Por ejemplo, esperemos que aceleremos el camino y tengamos nuestro megapuerto y ustedes igual. Vamos a necesitarlos a los dos. Si no, nos vamos a quedar estancados en un cuello de botella logístico del transporte marítimo.

-En el panel se habló de la política proteccionista que tiene Donald Trump y de que la confrontación con China puede llevar a que el gigante asiático sea el gran perdedor. ¿No tiene oportunidades como la captación de demanda por otras vías?

Una buena parte de lo que produce China para exportación va a los principales mercados, entre ellos, el mercado norteamericano. Si se le cierra el mercado americano, entonces, por un tema de demanda derivada, tenemos un problema para China. Ciertamente, esa confrontación no la va a ganar China. Van a perder los dos [países], pero más va perder China, porque depende más del mercado americano que Estados Unidos del mercado chino.

-Esto generaría una depreciación de divisas en América Latina, como dijo en el panel.

Lo que pasa es que si caen los ‘commodities’, va a haber una depreciación de las monedas. Otra cosa que también planteaba es mirar a India, que es un mercado muy interesante. Es el país más poblado del mundo, tiene un poco menos de la mitad del producto per cápita que tiene China, pero está creciendo más rápido. Empecemos a mirar las oportunidades que hay en India y aprovechémoslas.

Ojalá podamos potenciar la Alianza del Pacífico. La gran debilidad de la Alianza del Pacífico es no tener institucionalidad para poder resistir los cambios de gobierno, no depender del gobierno de turno.

-Pero también mencionó durante el Foro que India es proteccionista. ¿Hay posibilidad de lograr un acuerdo con este país si vamos a negociar como bloque económico?

Es posible. Por ejemplo, tenemos un acuerdo parcial con India. No tenemos un acuerdo de libre comercio como un todo. Es más difícil. India es mucho más proteccionista que China.

-Se comentó también la posibilidad de que las tasas de interés de Estados Unido se mantengan a altos niveles. ¿Esto puede afectar el aspecto fiscal en la región?

Sí claro. Hay dos problemas. Los ingresos fiscales en nuestra región dependen de los precios de materias primas, ya sea en forma directa, que el Estado controle el recurso o a través del sistema tributario impositivo. Los ingresos dependen de eso y, a su vez, los gastos tienen un ítem, especialmente después de pandemia, de incrementos de deuda pública.

Las tasas de Estados Unidos nos ponen un piso, porque tenemos sobre ellas el riesgo país. Entonces, por un lado, ambos elementos nos complican los ingresos y por otro lado nos complica el gasto de intereses del servicio de deuda. Entonces, es una situación compleja. De esta situación se sale creciendo y ahí tenemos todos los detalles de crecimiento económico.

Había planteado cuatro detalles. Todo el tema del bono demográfico que antes teníamos y ya no lo tenemos. Segundo, la seguridad no solo es un problema para el bienestar de la gente, es un impedimento al crecimiento y un impuesto al crecimiento que cae mayoritariamente en el sector privado, al menos en las cifras que he visto. En tercer lugar, está todo lo que es la burocracia y permisología, y por último, la incertidumbre política que hay en muchos de nuestros países, lo que hace más difícil invertir.

-En el Foro se habló de problemas recurrentes en la región, como los bajos niveles de crecimiento económico y de inversión por temas estructurales que nos afectan. ¿Por qué se da más importancia a estos problemas estructurales ahora, cuando los teníamos desde hace años, incluso cuando distintos países de la región tenían un mayor nivel de crecimiento?

En nuestra región estamos hablando de un crecimiento de 2,5% para América Latina y en mi país [Chile] estamos más cerca del 2%, cuando antes crecíamos a la cabeza de América Latina. Creo que hemos perdido terreno. No hay duda de eso. El problema es que en el tiempo estamos creciendo menos que el mundo. Al crecer menos que el mundo, vamos divergiendo y hay otras zonas que crecen más que el mundo, por ejemplo, el sudeste asiático.

-¿No hemos aprovechado los tiempos de alto crecimiento económico para tratar problemas estructurales?

Creo que hemos fallado en aprovechar las épocas de alto crecimiento y de bonanza para establecer la institucionalidad que nos permita resistir las épocas de bajo [crecimiento]. En mi país hemos tenido problemas, pero si algo nos ha ayudado es tener una institucionalidad que tiene mucho tiempo: la institucionalidad económica.

-¿Qué esperan en Chile para este año en el que se realizarán elecciones?

Tenemos un proceso muy inicial, porque todavía debemos tener primarias. Se va a despejar mucho el mapa político después de las primarias. Tenemos candidatos fuertes, que ya han salido, pero todavía tenemos incertidumbre sobre quién va a ser el candidato de gobierno, el candidato representativo de izquierda, entendiendo que va haber un candidato del Partido Comunista, otro probablemente de la coalición de gobierno que llamamos socialismo democrático, y luego tenemos una candidata fuerte de centro derecha, que es Evelyn Matthei. También hay al menos dos candidatos a la derecha de Evelyn.

-¿Existe el temor de una fuerte polarización? ¿Cómo lo vivió Chile en sus elecciones presidenciales?

Sí, es posible. En la elección pasada enfrentamos una polarización cuando tuvimos Kast versus Boric, un candidato de derecha más dura contra un candidato de izquierda más dura. Fue el enfrentamiento de segunda vuelta. Yo espero que podamos evitar eso.